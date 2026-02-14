Juventus Forward Comolli L’innovazione è una mentalità
Comolli ha annunciato la creazione di Juventus Forward, la nuova startup bianconera, perché vuole portare innovazione nel calcio. La società punta a rivoluzionare il modo di pensare e agire nel mondo dello sport con idee concrete e tecnologie all’avanguardia. La presentazione si è svolta ieri in una sala affollata di tifosi e giornalisti, che hanno potuto scoprire i primi dettagli di questa iniziativa.
Comolli presenta Juventus Forward: la nuova start up biannconera La Juventus ha lanciato ufficialmente ‘Forward. In Play – Innovation Takes the Field’, evento che segna un nuovo capitolo del programma Juventus Forward. La nuova start up bianconera Forward rappresenta la sintesi tra anima aziendale e sportiva, con un ruolo chiaro: L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Juventus Forward, svelato il nuovo progetto d’innovazione. Chiellini: «L’innovazione è nel dna della Juve». Comolli richiama la visione di Agnelli
La Juventus ha presentato ufficialmente il suo nuovo hub di innovazione, chiamato Juventus Forward.
Juventus Forward, presentato il nuovo progetto. Chiellini: «L’innovazione fa parte della storia della Juve». E Comolli cita Agnelli – VIDEO
La Juventus ha presentato ufficialmente il nuovo progetto allo Stadium, con Chiellini che ha sottolineato come l’innovazione sia sempre stata nel DNA della squadra.
Argomenti discussi: Forward. In Play – Innovation Takes the Field; C'è una frase di Agnelli...: Comolli e Chiellini, ecco il nuovo progetto Juve; Juventus, ecco la nuova squadra: 11 startup per l'innovazione; Juventus Forward: l’innovazione che porta il club nel futuro dello sport.
Juventus Forward, presentato il nuovo progetto. Chiellini: «L’innovazione fa parte della storia della Juve». E Comolli cita Agnelli – VIDEOJuventus Forward, presentato il nuovo progetto allo Stadium. Chiellini: «L’innovazione fa parte della storia della Juve». E Comolli cita Agnelli (inviato all’Allianz Stadium) – Juventus Forward è il p ... juventusnews24.com
Juventus Forward, il nuovo hub d’innovazione bianconero. Chiellini: «L’innovazione è parte della nostra identità». Comolli cita AgnelliJuventus Forward, il nuovo hub d’innovazione bianconero. Chiellini: «L’innovazione è parte della nostra identità». Comolli cita Agnelli (inviato dall’Allianz Stadium) – Juventus Forward è il nuovo pro ... calcionews24.com
NASL Dateline: On 12 February 1983, the Toronto Blizzard announced the signing of Italian star Roberto Bettega, the 32-year old Juventus forward who won 7 Serie A titles and the 1977 UEFA Cup, and agreed to join the NASL season in June. facebook
#Juventus Forward L’evento oggi allo Stadium: il racconto x.com