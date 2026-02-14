Juventus Forward Comolli L’innovazione è una mentalità

Comolli ha annunciato la creazione di Juventus Forward, la nuova startup bianconera, perché vuole portare innovazione nel calcio. La società punta a rivoluzionare il modo di pensare e agire nel mondo dello sport con idee concrete e tecnologie all’avanguardia. La presentazione si è svolta ieri in una sala affollata di tifosi e giornalisti, che hanno potuto scoprire i primi dettagli di questa iniziativa.