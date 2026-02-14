Juventus | decisione definitiva per Thuram

La Juventus ha deciso di non far giocare Khephren Thuram nel prossimo Derby d’Italia contro l’Inter, in programma sabato 14 febbraio alle 20:45 a San Siro. La scelta deriva da un infortunio che il centrocampista francese ha subito durante la settimana e che richiede ulteriori giorni di recupero. Thuram, che fino a quel momento aveva mostrato buone prestazioni in stagione, rimarrà quindi in panchina per questa partita importante.

La Juventus ha preso la decisione definitiva su Khephren Thuram: il centrocampista francese non sarà a disposizione di Luciano Spalletti per il Derby d'Italia contro l'Inter (sabato 14 febbraio 2026, ore 20:45 a San Siro). Gli esami strumentali effettuati nella mattinata del 14 febbraio hanno confermato una lesione di basso