Jason Statham si metterà in gioco come se stesso nel nuovo film di David Leitch, causando curiosità tra gli appassionati di cinema. L’attore, noto per i ruoli da duro, si prenderà poco sul serio in questa commedia meta-cinematografica intitolata “Jason Statham Stole My Bike”. Il film, ancora senza data di uscita, ha già attirato l’attenzione dei compratori al mercato del Festival di Berlino, dove molti desiderano acquisire i diritti. Durante la manifestazione, alcuni acquirenti hanno mostrato interesse per questa commedia che promette di mescolare azione e umorismo in modo originale.

L'attore si prenderà probabilmente poco sul serio nel nuovo film diretto da David Leitch e che al momento è intitolato Jason Statham Stole My Bike Con l'inizio del Festival del cinema di Berlino, il market in cui si acquistano nuovi film da produrre è in piena attività e, secondo Deadline, molti acquirenti hanno messo gli occhi su Jason Statham Stole My Bike, una commedia d'azione meta-cinematografica che sarà diretta da David Leitch. Jason Statham è pronto a recitare in quello che la presentazione descrive come "il ruolo di una vita, interpretando la superstar mondiale d'azione Jason Statham", in un divertente cortocircuito meta-narrativo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Jason Statham interpreterà se stesso come eroe nel nuovo film del regista di Deadpool

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Jason Statham interpreta Jason Statham nel film Jason Statham mi ha rubato la bicicletta; Jason Statham torna alle origini e sbanca i box office grazie a Sylvester Stallone: dove vedere A Working Man in streaming e Home Video; Homefront stasera in TV: Jason Statham pronto a tutto nell’action scritto da Sylvester Stallone.

Jason Statham interpreterà se stesso come eroe nel nuovo film del regista di DeadpoolL'attore si prenderà probabilmente poco sul serio nel nuovo film diretto da David Leitch e che al momento è intitolato Jason Statham Stole My Bike ... movieplayer.it

Jason Statham stole my bike: Jason Statham interpreterà sé stesso nel nuovo film dal budget milionarioJason Statham interpreterà se stesso in Jason Statham Stole My Bike, commedia action da 80 milioni diretta da David Leitch. Riprese da maggio 2026. msn.com

Jason Statham interpreterà sé stesso nell’action-comedy di David Leitch “Jason Statham stole My Bike” facebook