Jannik Sinner Lopez lo umilia | Non voglio sminuirlo ma Djokovic

Feliciano Lopez ha criticato duramente Jannik Sinner, affermando che l’italiano non è ancora all’altezza di Novak Djokovic. La sua affermazione è arrivata nel podcast El Cafelito, dove Lopez ha spiegato che Sinner deve ancora maturare per competere ai livelli del serbo. Lopez ha anche commentato la nuova generazione, sostenendo che i giovani devono lavorare molto per colmare il divario con i grandi del passato.
Nel podcast El Cafelito, l'ex tennista spagnolo Feliciano Lopez ha condiviso pensieri netti su due temi caldi del tennis attuale: la separazione tra Carlos Alcaraz e Juan Carlos Ferrero, e il confronto tra l'era dei Big 3 e quella di oggi.Sulla fine del sodalizio tra Alcaraz (attuale numero 1 ATP) e il suo storico coach, Lopez ha definito la decisione "precipitosa". Pur riconoscendo che il giovane spagnolo è "talmente forte da poter continuare a vincere anche da solo" – lo dimostra il titolo all'Australian Open 2026 conquistato subito dopo la rottura –, secondo lui Alcaraz aveva ancora molto da guadagnare da Ferrero.
Novak Djokovic non ha risparmiato parole.
