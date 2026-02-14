Jannik Sinner Lopez lo umilia | Non voglio sminuirlo ma Djokovic

Da liberoquotidiano.it 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Feliciano Lopez ha criticato duramente Jannik Sinner, affermando che l’italiano non è ancora all’altezza di Novak Djokovic. La sua affermazione è arrivata nel podcast El Cafelito, dove Lopez ha spiegato che Sinner deve ancora maturare per competere ai livelli del serbo. Lopez ha anche commentato la nuova generazione, sostenendo che i giovani devono lavorare molto per colmare il divario con i grandi del passato.

Nel podcast El Cafelito, l’ex tennista spagnolo Feliciano Lopez ha condiviso pensieri netti su due temi caldi del tennis attuale: la separazione tra Carlos Alcaraz e Juan Carlos Ferrero, e il confronto tra l’era dei Big 3 e quella di oggi.Sulla fine del sodalizio tra Alcaraz (attuale numero 1 ATP) e il suo storico coach, Lopez ha definito la decisione “precipitosa”. Pur riconoscendo che il giovane spagnolo è “talmente forte da poter continuare a vincere anche da solo” – lo dimostra il titolo all’Australian Open 2026 conquistato subito dopo la rottura –, secondo lui Alcaraz aveva ancora molto da guadagnare da Ferrero. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

jannik sinner lopez lo umilia non voglio sminuirlo ma djokovic

© Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, Lopez lo umilia: "Non voglio sminuirlo, ma Djokovic..."

Jannik Sinner, Djokovic lo umilia: "Lui e Alcaraz? Sì, forti, ma..."

Novak Djokovic non ha risparmiato parole.

Jannik Sinner, lo schiaffo di Ivan Ljubicic: "Passivo, come l'ha messo sotto Djokovic..."

La sconfitta di Jannik Sinner agli Australian Open 2026 continua a far parlare.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Jannik Sinner Cold Blooded Tennis vs Novak Djokovic Full Highlights Before AO 2026 (HD)

Video Jannik Sinner Cold Blooded Tennis vs Novak Djokovic Full Highlights Before AO 2026 (HD)

Argomenti discussi: Feliciano López, riguardo alla rottura di Alcaraz e Ferrero: Ciascuno affronta il lutto a modo proprio; Jannik Sinner, Lopez lo umilia: Non voglio sminuirlo, ma Djokovic... | Libero Quotidiano.it; Lopez: Non voglio sminuire Alcaraz e Sinner, ma Djokovic, Federer e Nadal...; Feliciano Lopez non dà chance a Sinner e Alcaraz: Nessuno me lo toglie dalla testa….

Lopez: Non voglio sminuire Alcaraz e Sinner, ma Djokovic, Federer e Nadal...Il chiaro punto di vista dellex tennista spagnolo sullepoca dei Big 3 ... msn.com

jannik sinner lopez loFeliciano Lopez non dà chance a Sinner e Alcaraz: Nessuno me lo toglie dalla testa...L'ex tennista spagnolo ha fatto un confronto tra le epoche ... msn.com