Jannik Sinner a pezzi dopo Djokovic | Cosa mi ha insegnato la sconfitta

Dopo aver perso contro Novak Djokovic, Jannik Sinner ha riconosciuto di aver imparato molto da quella partita. Il tennista italiano, visibilmente deluso, ha spiegato che l'incontro gli ha mostrato i propri limiti e le aree su cui deve lavorare. La sfida si è svolta in modo combattuto e ha lasciato il giocatore con nuove consapevolezze sul suo stile di gioco.

"La sconfitta con Djokovic mi ha insegnato tante cose, è stata un'ottima partita sia da parte mia che da parte sua. Ho avuto le mie chance, ma a volte non è va come uno spera. Ma questo è lo sport". Così Jannik Sinner intervenuto ai microfoni di Sky Sport da Doha dove è iscritto al torneo Atp 500 che inizia la settimana prossima. "Stiamo cambiando piccoli dettagli in campo, ci vuole un po' di tempo a farli diventare normali. Ma c'è stato un buon back, poi non dobbiamo scordarci che perdere è normale. A volte ci sta e quindi adesso vediamo come andrà da ora in avanti ", ha aggiunto. "Qui fa molto caldo, però non incredibile come in Australia o in altri posti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Dopo la sconfitta con Djokovic, Jannik Sinner si trova davanti a un momento difficile.

Jannik Sinner esce sconfitto dagli Australian Open, battuto da Novak Djokovic in una partita combattuta.

