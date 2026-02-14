ITS Istituti Tecnici Superiori | il 1% di giovani ha questo titolo in Francia il 29% Perché? Prova a rispondere l’Università Cattolica

L'Università Cattolica spiega perché solo l’1% dei giovani italiani frequenta gli ITS, mentre in Francia questa quota arriva al 29%. In Italia, pochi studenti scelgono questa strada, spesso perché non conoscono bene le opportunità offerte o preferiscono l’università tradizionale. Un esempio concreto è che molti giovani considerano gli ITS meno prestigiosi rispetto ai percorsi universitari, anche se in realtà offrono competenze molto richieste nel mercato del lavoro.

In Italia il sistema di istruzione terziaria professionalizzante basato sugli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy) continua a occupare una porzione molto piccola della formazione post-diploma. Secondo una nota pubblicata dall'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani (OCPI) dell' Università Cattolica del Sacro Cuore, nonostante una crescita negli ultimi anni, la quota di studenti iscritti a percorsi ITS rimane inferiore al 2 % del totale degli iscritti a percorsi di istruzione terziaria.