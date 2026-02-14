Italiani in gara oggi alle Olimpiadi sabato 14 febbraio | orari tv programma streaming

Oggi, sabato 14 febbraio, gli italiani scendono in pista alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, spinti dalla voglia di conquistare medaglie. La giornata vede diverse competizioni che coinvolgono atleti italiani in discipline come il biathlon e lo sci alpino, trasmesse in diretta su vari canali televisivi e piattaforme streaming. Un esempio è la partecipazione di alcuni azzurri che cercano di migliorare i loro risultati nelle gare di oggi, con l’obiettivo di regalare soddisfazioni al pubblico italiano.

Oggi, sabato 14 febbraio, ottavo giorno di gare nelle Olimpiadi Invernali di Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’Italia sarà protagonista nelle otto finali che assegneranno medaglie, ovvero la staffetta femminile di sci di fondo, le dual moguls femminili di sci freestyle, il gigante maschile di sci alpino, la sprint femminile di biathlon, i 500 maschili di speed skating, l’individuale femminile di skeleton, il trampolino grande maschile di salto con gli sci ed i 1500 metri maschili di short track. Nel gigante maschile di sci alpino l’attenzione sarà su Luca De Aliprandini, atleta di grande esperienza e già più volte protagonista in Coppa del Mondo, chiamato a sfruttare al massimo la pista di casa per puntare al podio. 🔗 Leggi su Oasport.it

Il cielo di Milano si illumina alle 10:00, quando gli atleti italiani scendono in pista per le gare di sci alpino.

Oggi l’Italia scende in pista con cinque finali alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

