L’Italia si avvicina ai record di Lillehammer 1994, spinta dalla medaglia di ieri pomeriggio vinta nello slalom gigante. La vittoria, arrivata grazie a uno sprint deciso sulla neve fresca, ha portato il totale delle medaglie italiane a 18. Con ancora due settimane di gare davanti, gli atleti sperano di raccogliere altri risultati importanti.

Siamo al giro di boa delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Dopo 8 giorni di gare, e in attesa delle competizioni serali di short track, l’Italia ha ottenuto sinora 6 ori, 3 argenti e 9 bronzi. Si è già fatto meglio di Pechino 2022 (2-7-8) e, addirittura, si sono vinti gli stessi titoli che erano stati accumulati nelle ultime quattro edizioni messe assieme (1-0-3-2)! I record storici rimangono quelli dell’epica Olimpiade di Lillehammer 1994, sia per quanto riguarda gli ori (7) sia per per il numero di podi (20). L’obiettivo delle medaglie complessive appare ampiamente alla portata e non dovrebbe sfuggire. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Italia vicina ai record di Lillehammer 1994 al giro di boa delle Olimpiadi. Serve l’ultimo (e non scontato) scatto

Il Grifone si avvia alla pausa natalizia con un risultato storico, grazie ai 44 punti ottenuti nel girone E, un record per la categoria.

Le squadre italiane si preparano alle Olimpiadi con l'obiettivo di superare il record di Lillehammer.

