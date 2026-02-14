Italia U19 | convocate per lo stage di preparazione a Novarello dal 16 al 18 febbraio

L’Italia Under 19 ha convocato i giocatori per uno stage di tre giorni a Novarello, dal 16 al 18 febbraio, per affinare le strategie in vista dell’Europeo. La selezione comprende giovani talenti che si allenano intensamente per migliorare le proprie prestazioni e affrontare al meglio la competizione. Durante l’allenamento, i tecnici si concentreranno su schemi tattici e sviluppo fisico, cercando di preparare al massimo la squadra.

Preparazione della Nazionale Under 19 verso l'Europeo. Il cammino per la Nazionale Under 19 verso il Gruppo 6 della fase élite dell'Europeo è ufficialmente avviato. La competizione si svolgerà dal 25 al 31 marzo in Calabria e la squadra azzurra ha in programma uno stage preparatorio a Novarello. Questo appuntamento si terrà dal 16 al 18 febbraio e rappresenta un'importante opportunità per i giovani calciatori di mettere in mostra il proprio talento. Il tecnico Alberto Bollini ha selezionato un gruppo di 26 calciatori per questo ritiro, tutti classe 2007, ad eccezione di quattro nati nel 2008.