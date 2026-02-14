Un episodio inquietante si è verificato oggi in una scuola italiana, dove molti studenti sono finiti in ospedale dopo aver mangiato il pranzo. La causa sembra essere un’intossicazione alimentare, che ha colpito almeno una ventina di ragazzi, alcuni dei quali hanno bisogno di cure immediate. Le autorità stanno ancora accertando cosa abbia causato il problema, ma l’episodio ha provocato scompiglio tra insegnanti e genitori.

Era un venerdì che sembrava scorrere sui binari della solita routine addestrativa, scandito dai ritmi serrati di chi si prepara a servire lo Stato con rigore e dedizione. Dopo una mattinata intensa di lezioni e attività pratiche, il momento del ristoro collettivo rappresentava l’unica vera pausa rigenerante della giornata. Nessuno dei presenti avrebbe mai potuto immaginare che quel pasto consumato in velocità si sarebbe trasformato in una emergenza medica di vaste proporzioni. Nel giro di poche ore, il silenzio dei corridoi è stato squarciato dai lamenti e dalla concitazione dei soccorsi, mentre decine di persone venivano colpite da malori improvvisi e violenti, trasformando un luogo di formazione in uno scenario di crisi sanitaria improvvisa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Italia, pranzo shock a scuola: “Tutti intossicati”. Trasportati in ospedale

