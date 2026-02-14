Italia nella morsa del maltempo | 4 regioni in allerta arancione scatta l’emergenza

Il maltempo ha colpito duramente l’Italia, portando allerta arancione in quattro regioni e creando situazioni di emergenza. Pioggia intensa e vento forte hanno causato allagamenti e disagi nelle zone più colpite, come la Toscana e il Lazio, dove alcune strade sono state chiuse e numerosi interventi dei vigili del fuoco sono stati necessari.

L’Italia si ritrova nel pieno di una severa fase di instabilità meteorologica che sta caratterizzando in modo netto questo fine settimana di metà febbraio. Una perturbazione di origine atlantica ha colpito con particolare vigore la penisola, portando con sé un mix pericoloso di piogge torrenziali, venti di burrasca e un generale calo delle temperature. La situazione attuale vede il Paese diviso tra aree in allerta arancione, dove il rischio per l’incolumità pubblica e le infrastrutture è elevato, e zone in allerta gialla, comunque soggette a fenomeni di intensità rilevante. La Protezione Civile sta monitorando costantemente l’evoluzione del sistema ciclonico, che sembra destinato a influenzare il clima sull’intero territorio nazionale per diverse ore, complicando la gestione dei trasporti e della sicurezza urbana. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Una perturbazione atlantica ha causato forti venti e temporali in tutta Italia sabato 14 febbraio, provocando disagi e danni.

