Un grave incidente sulla strada statale 14 “Della Venezia Giulia” nel Veneziano ha causato la morte di tre persone e il ferimento di un bambino. Lo scontro tra due veicoli ha provocato una lunga fila di auto ferme da entrambe le direzioni, creando disagi e blocchi sul traffico. Sul luogo sono intervenuti immediatamente i soccorritori, che hanno estratto i feriti dalle lamiere. Un'auto si è ribaltata dopo l'impatto, mentre un altro veicolo è finito fuori strada. La Polizia sta ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente.

Gravissimo incidente nel Veneziano, dove uno scontro lungo la strada statale 14 “Della Venezia Giulia” ha provocato tre vittime e il ferimento di un bambino. L’incidente si è verificato nel territorio del comune di Venezia. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull’identità delle persone coinvolte né sulla dinamica esatta dello schianto. Strada chiusa e traffico deviato. A seguito dell’incidente, la statale 14 è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni. Il blocco riguarda il tratto compreso tra il chilometro 10,500 e il chilometro 12,000. Il traffico è stato deviato lungo la viabilità secondaria, con indicazioni predisposte sul posto per consentire agli automobilisti di aggirare l’area interessata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Italia, incidente tremendo: è strage! Tutto bloccato sui due lati di marcia

Nella notte si è verificato un grave incidente sulla strada Terraglio, coinvolgendo due veicoli.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Incidente mortale a Milano: arresto e sicurezza stradale in crisi

Argomenti discussi: Incidente sulla Pontina: perde il controllo della moto, morto 48enne; Il palo troppo vicino, sei in aria e non puoi far nulla, Paolo De Chiesa analizza l'incidente di Lindsey Vonn: La storia di Cortina è iniziata a Crans Montana; Incidente in autostrada: nove persone ferite; Pazzesca Federica Brignone! È oro nel Super G alle Olimpiadi otto mesi dopo il tremendo infortunio.

Non ce l’ha fatta. Incidente mortale in Italia, schianto tremendo: chiusa la stradaNon ce l’ha fatta l’uomo alla guida di un’Audi coinvolta nel grave incidente sulla Teverina, avvenuto nel pomeriggio di oggi, giovedì 12 febbraio, al ... thesocialpost.it

Incidente in A1, scontro tra un mezzo pesante e un’auto. Autostrada chiusa in entrambe le direzioniE’ accaduto tra Firenze Sud e Incisa. A causa dello schianto, alcuni new jersey sono stati catapultati al centro della carreggiata ... lanazione.it

Il contatto per l'Italia di Elon Musk, Andrea Stroppa, è indagato per un incidente avvenuto il mese scorso a Roma. Ancora da chiarire la dinamica dello scontro che ha portato alla morte di un 18enne mentre attraversava la strada #EuropeNews facebook

Vittima dell'incidente un 60.enne cittadino italiano residente in Italia a cui, durante la posa, è caduto addosso un cassero. x.com