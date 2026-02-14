Italia-Finlandia oggi hockey ghiaccio maschile Olimpiadi 2026 | orario tv programma streaming

L’Italia ha concluso il suo percorso nel girone di qualificazione dell'hockey ghiaccio maschile ai Giochi di Milano Cortina 2026, dopo aver subito una pesante sconfitta contro la Finlandia. La partita si è svolta ieri sera, lasciando poche speranze di avanzamento per la squadra italiana. La Finlandia ha dominato il match fin dai primi minuti, portando a casa una vittoria netta e consolidando la sua posizione nel torneo.

Si chiude il percorso dell’Italia nel girone iniziale nel torneo di hockey ghiaccio maschile dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Oggi, infatti, sabato 14 febbraio, il Blue Team sarà di nuovo sul ghiaccio per affrontare la fortissima Finlandia. Si giocherà alla Milano Santagiulia Ice Hockey Arena alle ore 16.40 e ci attende una sfida di estrema importanza, specialmente dopo i risultati della giornata di ieri. La classifica del Gruppo B vede al comando la Slovacchia con 6 punti (2 vittorie in 2 incontri, 7 reti all’attivo e 3 al passivo), quindi a quota 3 troviamo Finlandia (5 gol fatti e 5 subiti) e Svezia (6 reti segnate, 6 subite). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia-Finlandia oggi hockey ghiaccio maschile, Olimpiadi 2026: orario, tv, programma, streaming Dove vedere in tv Italia-Finlandia, hockey ghiaccio maschile Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming L’Italia di hockey su ghiaccio affronta la Finlandia alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, dopo aver sfidato la Slovacchia e preparandosi alla gara successiva contro il team finlandese. Italia-Svezia oggi hockey ghiaccio maschile, Olimpiadi 2026: orario, tv, programma, streaming Questa mattina si gioca l’atteso Italia-Svezia nel torneo di hockey ghiaccio maschile ai Giochi di Milano e Cortina 2026. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Italia-Finlandia oggi hockey ghiaccio maschile, Olimpiadi 2026: orario, tv, programma, streaming; Il norovirus colpisce 4 giocatrici della Finlandia di hockey: esordio rinviato; Milano Cortina 2026, 4 giocatrici finlandesi di hockey su ghiaccio colpite da norovirus; Hockey femminile Milano Cortina, Finlandia decimata dal norovirus: rinviata la sfida con il Canada. Quando Italia-Svezia oggi in tv, hockey ghiaccio maschile Olimpiadi: orario, programma, streamingSiamo pronti per vivere l'esordio ufficiale del torneo di hockey ghiaccio maschile dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo che la ... oasport.it Hockey, Italia-Slovacchia: Azzurri a caccia di puntiUtilizziamo i cookie e tecnologie simili di tracciamento per fornirti un servizio personalizzato rispetto alle tue esigenze di navigazione e per analizzare il nostro traffico. Raccogliamo e condividia ... it.blastingnews.com Dopo Italia, Finlandia, Portogallo e Francia ora rotta verso la Slovenia! Nel prossimo lotto in produzione ci potrebbe essere lo spaccalegna che fa per te! Contattaci per un preventivo! Scopri di più sui nostri prodotti: www.alessiorissisrl.it info@alessioros facebook . @OfficialASRoma, Artem Dovbyk è tornato in Italia dopo l’operazione in Finlandia: le immagini x.com