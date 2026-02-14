Italia-Finlandia hockey ghiaccio maschile oggi in tv Olimpiadi 2026 | orario programma streaming

L’Italia ha concluso la sua fase nel girone di hockey ghiaccio maschile ai Giochi di Milano Cortina 2026, a causa delle recenti sconfitte che hanno determinato la fine del suo cammino. Oggi la partita contro la Finlandia sarà trasmessa in diretta TV, permettendo ai tifosi di seguire l’ultimo incontro della squadra italiana. La sfida si svolgerà alle ore 19:00 e sarà visibile anche in streaming online.

Si chiude il percorso dell’Italia nel girone iniziale nel torneo di hockey ghiaccio maschile dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Oggi, infatti, sabato 14 febbraio, il Blue Team sarà di nuovo sul ghiaccio per affrontare la fortissima Finlandia. Si giocherà alla Milano Santagiulia Ice Hockey Arena alle ore 16.40 e ci attende una sfida di estrema importanza, specialmente dopo i risultati della giornata di ieri. LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-FINLANDIA DI HOCKEY GHIACCIO DALLE 16.40 La classifica del Gruppo B vede al comando la Slovacchia con 6 punti (2 vittorie in 2 incontri, 7 reti all’attivo e 3 al passivo), quindi a quota 3 troviamo Finlandia (5 gol fatti e 5 subiti) e Svezia (6 reti segnate, 6 subite). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia-Finlandia hockey ghiaccio maschile oggi in tv, Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming Italia-Finlandia oggi hockey ghiaccio maschile, Olimpiadi 2026: orario, tv, programma, streaming L’Italia ha concluso il suo percorso nel girone di qualificazione dell'hockey ghiaccio maschile ai Giochi di Milano Cortina 2026, dopo aver subito una pesante sconfitta contro la Finlandia. Dove vedere in tv Italia-Finlandia, hockey ghiaccio maschile Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming L’Italia di hockey su ghiaccio affronta la Finlandia alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, dopo aver sfidato la Slovacchia e preparandosi alla gara successiva contro il team finlandese. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Debutto agrodolce dell'Italia tra Curling e Hockey | Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: Hockey ghiaccio, la Slovacchia parte forte nel torneo olimpico e stende la Finlandia; Dove vedere tutte le partite di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi invernali 2026 in streaming e in tv, a partire dall'Italia oggi contro la Slovacchia; Hockey femminile e maschile alle Olimpiadi: come funziona la classifica dei gironi e chi passa il turno?; Milano Cortina 2026, 4 giocatrici finlandesi di hockey su ghiaccio colpite da norovirus. LIVE Italia-Finlandia, Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA: altro incontro contro una squadra zeppa di stelle NHLCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorni amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale del match di hockey maschile fra Italia e ... oasport.it Italia-Finlandia oggi hockey ghiaccio maschile, Olimpiadi 2026: orario, tv, programma, streamingSi chiude il percorso dell'Italia nel girone iniziale nel torneo di hockey ghiaccio maschile dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Oggi, ... oasport.it Dopo Italia, Finlandia, Portogallo e Francia ora rotta verso la Slovenia! Nel prossimo lotto in produzione ci potrebbe essere lo spaccalegna che fa per te! Contattaci per un preventivo! Scopri di più sui nostri prodotti: www.alessiorissisrl.it info@alessioros facebook . @OfficialASRoma, Artem Dovbyk è tornato in Italia dopo l’operazione in Finlandia: le immagini x.com