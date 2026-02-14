Italia famiglia intossicata da monossido di carbonio Orrore per un bimbo di 6 mesi | Il peggio

Una famiglia italiana ha vissuto un momento terribile a causa di una fuga di monossido di carbonio, che ha causato l’intossicazione di tutti i presenti, tra cui un neonato di sei mesi. La fuga si è verificata nell’appartamento di Milano, dove un malfunzionamento della caldaia ha liberato il gas velenoso, mettendo a rischio la vita dei residenti.

Una notte di paura si è consumata tra le mura domestiche, quando un’intera famiglia intossicata dal monossido di carbonio ha rischiato conseguenze ben più gravi. Sei persone, tra cui un bimbo di sei mesi, sono finite in ospedale dopo aver respirato gas tossico mentre dormivano. L’allarme è scattato nelle prime ore del mattino, evitando un epilogo drammatico. L’episodio è avvenuto a Calolziocorte, in provincia di Lecco, dove i soccorsi sono intervenuti tempestivamente. I sei componenti del nucleo familiare, di origini senegalesi, sono stati trasferiti in strutture sanitarie specializzate e, secondo le prime informazioni, non sarebbero in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Una famiglia di Casalpusterlengo è finita in ospedale a causa di un'intossicazione da monossido di carbonio.

Una famiglia di origine pachistana residente a Carmignano, in provincia di Prato, è stata vittima di un’intossicazione da monossido di carbonio nella notte tra il 3 e il 4 gennaio 2026.

