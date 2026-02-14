Italia da record a MiCo 2026 | quante medaglie hanno vinto gli Azzurri?

L’Italia ha conquistato numerose medaglie ai Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026, grazie alle performance eccellenti degli atleti. Questa vittoria si deve all’impegno e alla preparazione intensa dei talenti azzurri, che hanno superato le aspettative in diverse discipline. Nella giornata di ieri, gli sportivi italiani hanno ottenuto un record di medaglie, riempiendo di orgoglio tutto il Paese.

Mentre i Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026 proseguono con grande entusiasmo, la spedizione italiana vive una delle sue edizioni più brillanti di sempre. A metà competizione, dopo circa metà delle gare, gli Azzurri hanno già scritto pagine di storia, superando record precedenti e puntando a traguardi storici. Tante le medaglie, nessuna rotta Uno degli aspetti più significativi di questo brillante cammino riguarda le medaglie d’oro. L’Italia ha conquistato almeno 6 ori, un numero nettamente superiore rispetto a Pechino 2022. A primeggiare le nostre tre icone azzurre Questi risultati dimostrano che l’Italia non solo ha superato il numero di ori di Pechino, ma ha anche costruito una base di successi solidi in diverse discipline e su neve come su ghiaccio.🔗 Leggi su Sportface.it

L’Italia conquista nove medaglie in due giorni ai Giochi di Milano Cortina 2026.

La giornata di oggi entra di diritto nella storia dello sport italiano.

Milano Cortina, Olimpiadi al femminile. Da Brignone a Lollobrigida fino a Constantini e Fontana: sorelle d’Italia da recordSorelle d’Italia, l’Italia s’è desta. Probabilmente se Goffredo Mameli vivesse ai giorni nostri, quelli di Milano Cortina, davanti a questi trionfi ... ilmessaggero.it

Il medagliere olimpico al 13 febbraio. L'Italia sempre più vicina al record di medaglie di Lillehammer 1994 facebook

