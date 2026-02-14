Una famiglia intera si trova coinvolta in un incidente grave quando un'auto si ribalta e finisce sott’acqua lungo una strada di campagna. La vettura si è capovolta a causa di una manovra sbagliata, e l’acqua ha iniziato a entrare velocemente nel veicolo. La scena si è svolta di notte, lasciando i soccorritori a lavorare sotto la luce fioca, cercando di salvare i passeggeri ancora intrappolati.

Le ombre della notte avvolgevano ancora ogni cosa quando il destino ha deciso di cambiare bruscamente direzione lungo un rettilineo che sembrava come tanti altri. Il silenzio della tarda ora è stato squarciato dal rumore violento di lamiere che si piegano e dal tonfo sordo dell’impatto con l’acqua gelida. In quegli istanti concitati, mentre l’abitacolo veniva invaso dall’oscurità e dal gelo, la linea sottile tra la vita e la morte si è fatta quasi invisibile. Tra il panico e la disperazione, un legame di sangue ha trovato la forza di reagire, trasformando un momento di terrore puro in un ultimo, disperato tentativo di strappare qualcuno all’abisso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Italia, auto si ribalta e finisce sott’acqua: a bordo intera famiglia. Tragedia

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: ALTO ADIGE.IT * CRONACA: MEBO, AUTO SI RIBALTA ALL’USCITA DI VILPIANO: UN FERITO LIEVE; Auto si ribalta sulla Circumvallazione Esterna: traffico in tilt; L'auto si ribalta sulla Statale 131, la moglie chiama i soccorsi ma il marito muore dopo una settimana di agonia; Martis, auto si ribalta sulla 132: conducente ferito.

Auto si ribalta, in terapia intensiva la giovane passeggera di Monterosso Almo: denunciato il guidatore positivo all'alcoltestE' un ragazzo 21enne di Vizzini. L'incidente si era verificato lo scorso 20 gennaio lungo il viale delle Americhe ... lasicilia.it

Camion si ribalta in galleria, traffico in tilt sull’autostrada tra Italia e FranciaVentimiglia. Il traffico veicolare è completamente bloccato per un incidente avvenuto sull’A8 all’interno della galleria di Castellar, in Francia. Stando a quanto si apprende, intorno alle 5, un tir ... riviera24.it

Scegli Citroën C3, l’auto a benzina numero uno in Italia. La più desiderata, la più venduta. Oggi è anche in pronta consegna. Scoprila questo sabato e domenica. . : TERMINI IMERESE - Via Eurako, 3 BAGHERIA - S. facebook