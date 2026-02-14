Il barcaiuolo ha spiegato che il governo di Giorgia Meloni adotta un approccio a lungo termine nei rapporti con l’Africa, in risposta alle recenti dichiarazioni del presidente del Consiglio all’Assemblea dei leader africani ad Addis Abeba. Ha sottolineato come questa strategia mira a rafforzare le collaborazioni e a creare opportunità concrete sul campo, con attenzione particolare alle imprese italiane che operano nel continente.

Roma, 14 feb. (Adnkronos) - "L'intervento del presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'Assemblea dei Capi di Stato e di Governo dell'Unione africana ad Addis Abeba conferma la serietà e la visione strategica con cui l'Italia sta affrontando il rapporto con il continente africano. Dire con chiarezza che il futuro dell'Italia e dell'Europa dipende anche dal futuro dell'Africa significa riconoscere una realtà geopolitica evidente e assumersi la responsabilità di costruire un partenariato fondato sul rispetto e sulla cooperazione tra pari". Lo afferma il senatore Michele Barcaiuolo, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Esteri e Difesa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Italia-Africa: Barcaiuolo, 'da Governo Meloni visione di lungo periodo'

