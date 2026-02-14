Italcementi partita la bonifica dell’amianto | micropali per la vasca agonistica

IL CANTIERE. Il sopralluogo Ats ha dato l'ok alla rimozione dei materiali alle piscine di Bergamo. «Nessun intoppo, il cantiere va avanti». Per l'apertura si punta a giugno 2027. La lunga stagione dei cantieri delle opere pubbliche avanza lentamente, ma tra i tanti lavori ce ne sono anche alcuni che procedono più spediti di altri. Alle Piscine Italcementi, ad esempio, si corre, perché allo scadere della consegna dei nuovi impianti natatori mancano di fatto 14 mesi. Sono partite infatti a fine gennaio le operazioni di bonifica dei locali dalla presenza dell'amianto. Con un paio di mesi di ritardo sul cronoprogramma iniziale, che ne prevedeva la conclusione già a febbraio.