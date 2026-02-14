Istituto ’Giannetti’ ’Vesuvio Swingers’ in chiave jazz

L’Istituto ‘Giannetti’ ha ospitato oggi alle 17 un concerto dei Vesuvio Swingers in chiave jazz, portando sul palco un’energia contagiosa e un repertorio ricco di swing. Il concerto si è svolto nell’auditorium ‘Carlo Cavaleri’ dell’Istituto musicale comunale ‘Palmiero Giannetti’, sotto la direzione di Antonio di Cristofano. La serata rientra nella stagione concertistica promossa dalla Fondazione Grosseto Cultura, che ogni anno organizza eventi musicali di vario genere.

Oggi alle 17 l’auditorium ’Carlo Cavaleri’ dell’Istituto musicale comunale ’Palmiero Giannetti’ diretto da Antonio di Cristofano, ospita un nuovo appuntamento della stagione concertistica promossa dalla Fondazione Grosseto Cultura. Protagonisti saranno i ’Vesuvio Swingers’, gruppo che propone una rilettura in chiave jazz e swing della tradizione musicale napoletana. I concerti sono riservati ai soci della Fondazione Grosseto Cultura. In occasione degli appuntamenti sarà possibile sottoscrivere la tessera associativa al costo di 5 euro. La formazione è guidata dal docente Michele Makarovic alla tromba, al flicorno soprano e curatore degli arrangiamenti e della direzione artistica, con Agostino Ragosta nel ruolo di voce solista. 🔗 Leggi su Lanazione.it

