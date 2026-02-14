Israele pensa a come fare senza aiuti americani

Israele ha deciso di valutare come affrontare le sfide economiche senza il supporto degli Stati Uniti, dopo che le trattative con Washington sono rimaste in stallo. La decisione arriva in un momento in cui il governo israeliano cerca di ridurre la dipendenza dall’assistenza esterna, soprattutto in vista di prossimi accordi internazionali. In questo scenario, il paese sta riconsiderando le proprie strategie finanziarie e militari, mentre le tensioni con gli alleati americani restano alte.

L'alleanza regge, ma la percezione delle minacce è diversa e per non rimanere immobilizzato dai piani di Trump, Netnayahu vuole passare dagli "aiuti alla partnership" Quando l'arma precede un appuntamento negoziale, vuol dire che il negoziato non sta procedendo troppo bene. Gli Stati Uniti stanno spostando la portaerei Ford dal Mar dei Caraibi al medio oriente, per schierarla al fianco dell'altra portaerei ormai presente da un mese, la Lincoln, e di altre nove navi da guerra. Il dispiegamento è massiccio e più si ingrandisce più indica che la via verso o un accordo con la Repubblica islamica dell'Iran o la guerra contro il regime di Teheran si fa sempre più stretta.