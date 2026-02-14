Isola Maggiore il progetto per attraccare più facilmente e anche di notte

L’amministrazione ha approvato un nuovo progetto per facilitare gli approdi all’Isola Maggiore, soprattutto di notte. La decisione arriva dopo le richieste dei residenti e delle imprese locali, che spesso incontrano difficoltà a raggiungere l’isola nelle ore serali. Ora, saranno realizzate nuove aree di attracco e sistemi di illuminazione per rendere più sicuro e pratico il viaggio.

E' stato approvato un intervento per la messa in sicurezza e il miglioramento delle infrastrutture di servizio al trasporto pubblico verso l’Isola Maggiore. Il via libera è arrivato direttamente dalla Giunta regionale. Il progetto ha l’obiettivo di garantire la continuità del servizio di trasporto lacustre e l’operatività dei mezzi di soccorso, attualmente compromesse dal dissesto delle darsene causato dall’erosione e dai bassi livelli idrometrici. “L’intervento si inserisce nella strategia integrata per il lago Trasimeno – spiega l’assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti Francesco de Rebotti - che punta a combinare sicurezza, tutela ambientale, mobilità dolce e turismo sostenibile.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

È stato approvato il progetto definitivo esecutivo per una nuova rotatoria in via di Maratona, all’incrocio con le vie Portoghese e Mascagni.

La Germania ha approvato una nuova legge che semplifica le procedure di abbattimento dei lupi, in risposta alle crescenti preoccupazioni sulla tutela del bestiame e sulla convivenza con questa specie.

