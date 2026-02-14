Iscrizioni scuola 2026 27 proroga al 21 febbraio anche per il maltempo | una settimana in più per presentare la domanda

Il Ministero dell’Istruzione ha deciso di prorogare al 21 febbraio il termine per le iscrizioni scolastiche 202627, a causa delle recenti perturbazioni atmosferiche che hanno causato disagi in alcune regioni. La decisione arriva dopo molte segnalazioni di famiglie che hanno incontrato difficoltà nel completare la procedura online, anche a causa di problemi di connessione. Ora, le famiglie avranno più tempo per scegliere la scuola e inviare i moduli senza fretta.

Ci sarà una settimana in più per presentare le domande di iscrizione alle classi prime per l'anno scolastico 2026-2027. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, con circolare del 12 febbraio, ha spostato la scadenza alle ore 20:00 del 21 febbraio 2026, rispetto al termine inizialmente fissato al 14 febbraio.