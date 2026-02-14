Rossi dell’UGL denuncia che i romani pagano l’Irpef più cara d’Italia, a causa delle scelte di Gualtieri. La tassa comunale, infatti, ha un’aliquota superiore di un punto rispetto alla media nazionale, rendendo la vita più difficile per molte famiglie della capitale. Lo studio 10xRoma, presentato a dicembre, suggerisce di abbattere questa imposta per alleggerire le tasche dei cittadini.

«Nel lavoro di elaborazione delle proposte per il rilancio di Roma Capitale, raccolte nello studio 10xRoma presentato lo scorso 15 dicembre nel corso di un convegno, l’UGL Roma ha dedicato ampio spazio alla valutazione di un abbattimento dell’addizionale IRPEF, partendo da un dato incontestabile: Roma applica l’aliquota comunale più alta d’Italia, addirittura di un punto più alta rispetto a quanto previsto dalla norma nazionale». Lo dichiara Ermenegildo Rossi, Segretario UGL Roma, che aggiunge: «Oggi il contesto è cambiato. L’intervento del Governo nella manovra finanziaria, 548 milioni inseriti nel Decreto Anticipi per sanare il debito storico del Comune di Roma, che rinvigorisce le casse del Comune, ha garantito maggiore stabilità e certezza delle risorse a Roma Capitale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Irpef da incubo per i romani, Rossi (Ugl): “Hanno l’aliquota comunale più alta d’Italia, dipende da Gualtieri”

L’Ugl attacca il sindaco Gualtieri, accusandolo di non aver ancora preso decisioni chiare sul taglio dell’Irpef comunale.

