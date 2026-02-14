Iron Man | l’uomo di ferro senza una gamba Un libro racconta la storia di Luca Sinopoli

Luca Sinopoli ha scritto un libro per raccontare come ha superato la perdita di una gamba e ha trovato forza nel triathlon. La sua storia nasce da un’amicizia stretta, nata proprio in un barbiere di Milano, dove si sono incontrati per caso. Sinopoli, atleta paralimpico e proprietario di un salone da parrucchiere, ha deciso di condividere la sua esperienza di lotta e di rinascita. Accanto a lui c’è Franco Bonera, giornalista con una lunga carriera alla Gazzetta dello Sport, che ha deciso di mettere nero su bianco questa vicenda.

Milano, 14 febbraio 2026 – Un'amicizia nata sulla sedia del barbiere. Luca Sinopoli, atleta paralimpico e, appunto, titolare di un salone da parrucchiere per uomo e Franco Bonera, una carriera nel giornalismo iniziata nella Gazzetta dello Sport, giornale di cui fu per anni uno dei redattori più giovani, sono gli autori di "Iron Man – Storia di un amputato diventato triatleta e campione di resilienza". Il libro, da poco uscito per l'editore Ultra Sport, verrà presentato domani, domenica 15 febbraio, al Circolo familiare di unità proletaria (viale Monza, 140), dalle ore 11. I due autori dialogheranno con Annalisa Cantù.