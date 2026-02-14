Oggi, sabato 14 febbraio, Irlanda-Italia si gioca a Dublino alle 15:10. La partita si svolge allo stato di Aviva Stadium, dove i tifosi italiani si preparano già a sostenere la loro squadra. La sfida rappresenta il secondo turno del Sei Nazioni 2026 e si prospetta intensa, con i padroni di casa determinati a conquistare la vittoria davanti al pubblico di casa.

Raoul Bova e Beatrice Arnera insieme nel cast di 'Amici Comuni'. Il video Seconda sfida per gli azzurri di Quesada. Dopo la vittoria contro gli Highlanders nella prima giornata la difficile ma affascinante sfida a Dublino Oggi, sabato 14 febbraio, si gioca a Dublino alle ore 15:10 a Dubino Irlanda-Italia, seconda partita del Sei Nazioni 2026. L'Italia di Quesada ha esordito nel torneo con il successo 18-15 contro la Scozia rimanendo in vantaggio per tutta la durata del match e riuscendo nel finale, sotto la pioggia, a respingere l'assalto scozzese. "L’Irlanda è la squadra che calcia più nel mondo.🔗 Leggi su Today.it

Oggi alle 15:10, l’Italia scende in campo contro la Scozia allo Stadio Olimpico di Roma.

Sei Nazioni Under 20 2026, oggi l’Italia affronta l’Irlanda a Dublino nel secondo turno del torneo; la partita si svolge alle 20.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Israele-Italia 4-5: gol e highlights | Qualificazioni Mondiali 2026

Argomenti discussi: Sei Nazioni U20: l’Italia sogna il colpaccio a Cork, ma l’Irlanda passa 30-27; Dove vedere in tv Irlanda-Italia oggi, Sei Nazioni rugby U20 2026: orario, programma, streaming; Irlanda-Italia Under 20 al Sei Nazioni in tv e streaming: dove vedere il match; Irlanda-Italia oggi, Sei Nazioni 2026: a che ora e dove vederla in diretta.

Irlanda-Italia oggi, Sei Nazioni rugby 2026: orario, tv, programma, streamingDopo la vittoria sulla Scozia all'esordio, proseguirà oggi, sabato 14 febbraio, alle ore 15.10 italiane, il percorso dell'Italia nel Sei Nazioni 2026 di ... oasport.it

Dove vedere in tv Irlanda-Italia oggi, Sei Nazioni rugby U20 2026: orario, programma, streamingAppuntamento oggi per la seconda giornata del Sei Nazioni Under 20 2026 e questa sera l’Italia va a far visita all’Irlanda. Al Musgrave Park di Cork, con ... oasport.it

Aviva Stadium Ci siamo Sabato 14 Febbraio 15:10 (ITA) Aviva Stadium, Irlanda Sky Sport 1 TV8 NOW #Italrugby | #GuinnessM6N #Insieme #RugbyPassioneItaliana facebook

Gli Azzurrini cantano l'inno prima di Irlanda-Italia #U6N20 @SixNationsU20 x.com