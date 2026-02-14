Irlanda-Italia oggi nel Sei Nazioni | orario e dove vederla in tv in chiaro

L’Italia affronta oggi l’Irlanda all’Aviva Stadium di Dublino, causando grande attesa tra i tifosi azzurri. La partita si svolge sabato 14 febbraio e sarà visibile in diretta in chiaro, permettendo a tutti di seguire il match senza abbonamenti. Gli azzurri cercano una vittoria importante per risalire in classifica nel Sei Nazioni 2026.

(Adnkronos) – L'Italia torna protagonista nel Sei Nazioni 2026. Gli azzurri sfidano oggi, sabato 14 febbraio, l'Irlanda all'Aviva Stadium di Dublino nella seconda giornata dell'iconico torneo di rugby. La squadra del ct Gonzalo Quesada è reduce dall'esordio vincente dell'Olimpico, dove settimana scorsa ha battuto la Scozia per 18-15. L'Irlanda invece va a caccia del suo

Sei Nazioni Under 20 2026, oggi l’Italia affronta l’Irlanda a Dublino nel secondo turno del torneo; la partita si svolge alle 20.

Oggi l’Italia scende in campo contro la Scozia allo Stadio Olimpico di Roma per il debutto nel Sei Nazioni 2026.

Sei Nazioni U20 L’ITALIA IN IRLANDA RITROVA IL DRIVING MAULE MA NON TROVA LA VITTORIA (30-27) (5-2) Cambio di rotta evidente a Cork dei ragazzi di Di Giandomenico rispetto alla partita sette giorni fa contro la Scozia a Treviso, ma non sufficiente facebook