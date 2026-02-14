Irlanda-Italia oggi in tv Sei Nazioni rugby 2026 | orario programma sabato 14 febbraio streaming

L’Irlanda decide di affrontare l’Italia oggi all’Aviva Stadium di Dublino, a causa di una partita valida per il Sei Nazioni di rugby 2026. La nazionale italiana, reduce dalla vittoria contro la Scozia all’esordio, scenderà in campo alle 15.10 italiane, cercando di conquistare punti importanti nel torneo. La sfida si svolgerà su un campo molto affollato, con tifosi che aspettano di vedere come gli azzurri reagiranno alla pressione.

Dopo la vittoria sulla Scozia all’esordio, proseguirà oggi, sabato 14 febbraio, alle ore 15.10 italiane, il percorso dell’ Italia nel Sei Nazioni 2026 di rugby: gli azzurri del CT Gonzalo Quesada scenderanno in campo in trasferta contro l’ Irlanda, nella sfida che si giocherà all’ Aviva Stadium di Dublino. LA DIRETTA LIVE DI IRLANDA-ITALIA DI RUGBY DALLE 15.10 In casa Italia continuità per Gonzalo Quesada, che cambia una sola pedina rispetto alla formazione che ha battuto la Scozia, sostituendo Brex, infortunato, con Lorenzo Pani. Per quanto riguarda l’Irlanda, scelta a sorpresa da parte di Andy Farrell, che cambia ben 7 uomini su 15 rispetto al match perso contro la Francia. 🔗 Leggi su Oasport.it

L’Italia scende in campo contro l’Irlanda oggi, sabato 14 febbraio, per una partita valida per il Sei Nazioni 2026 di rugby.

Sei Nazioni Under 20 2026, oggi l’Italia affronta l’Irlanda a Dublino nel secondo turno del torneo; la partita si svolge alle 20.

Gli Azzurrini cantano l'inno prima di Irlanda-Italia #U6N20 @SixNationsU20 x.com

