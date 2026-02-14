Irlanda-Italia 20-13 al Sei Nazioni | azzurri avanti un tempo poi la rimonta irlandese

L’Italia ha subito una sconfitta contro l’Irlanda al Sei Nazioni, dopo aver condotto per metà partita. La squadra di Quesada si è trovata avanti 10-5 all’intervallo, ma nella ripresa gli irlandesi hanno segnato due mete, ribaltando il risultato e conquistando la vittoria 20-13. La partita si è giocata all’Aviva Stadium di Dublino, davanti a un pubblico numeroso e appassionato.

All'Aviva Stadium di Dublino l'Italia di Quesada chiude in vantaggio 10-5 il primo tempo, ma nella ripresa l'Irlanda ribalta tutto con due mete e vince 20-13. A segno Nicotera e Lynagh, grande prova al piede di Garbisi. Domenica 22 la sfida con la Francia a Lille. Si ferma a Dublino la corsa dell'Italia nel Sei Nazioni 2026. All'Aviva Stadium gli azzurri cedono 20-13 contro l'Irlanda al termine di una gara divisa in due tempi netti: dominio italiano nella prima frazione, reazione irlandese nella ripresa. Per la squadra guidata da Gonzalo Quesada è la prima sconfitta del torneo, al termine di una partita che aveva fatto sognare dopo i primi 40 minuti chiusi avanti 10-5.