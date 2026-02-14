Iran Usa pronti a lunga operazione

Gli Stati Uniti si preparano a un intervento prolungato contro l’Iran, dopo che le forze militari americane hanno rafforzato i loro piani di azione. La decisione arriva in risposta alle crescenti tensioni nella regione, con le truppe che stanno intensificando le esercitazioni e i rifornimenti di risorse militari. Se il presidente Trump dovesse dare il via libera, gli USA sono pronti a mantenere l’operazione per settimane, senza escludere un’escalation più lunga.

15.00 L'esercito Usa si sta preparando alla possibilità di operazioni prolungate, della durata di settimane,contro L'Iran se il presidente Trump ordinasse un attacco. Lo hanno dichiarato alla Reuters due funzionari Usa, in anonimato. Martedì a Ginevra si terranno due serie di negoziati diplomatici,su Kiev e Iran Una delegazione Usa, composta dagli inviati Witkoff e Kushner, incontrerà gli iraniani martedì mattina, secondo le fonti.Presenti rappresentanti dell'Oman mediatori dei contatti Usa e Iran.Poi i colloqui trilaterali con Mosca e Kiev.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Iran 1953, l’Operazione Ajax e la lunga ombra dei servizi segreti occidentali.

Gli Stati Uniti hanno dichiarato di essere pronti a offrire supporto all'Iran, mentre il paese sembra guardare con maggiore attenzione alla libertà e ai cambiamenti.

In Iran le parole di Khamenei

Trump: Iran? Usa pronti a velocità e violenza usate in Venezuela. Teheran: Ci difenderemo come mai prima d'ora. Il presidente Usa minaccia intervento militare se l'Iran non negozierà, il regime risponde: Ci difenderemo come mai prima d'ora

Iran, media: Usa preparano possibili operazioni prolungate contro Teheran. LIVE. Martedì a Ginevra si terranno negoziati diplomatici su Iran e Ucraina: Witkoff e Kushner vedranno i rappresentanti prima di Teheran e poi di Mosca e Kiev. Dopo il bilaterale tra Trump e Netanyahu

Iran, l'Agenzia nucleare: "Pronti a diluire l'uranio, ma solo in cambio della revoca delle sanzioni"

Iran-Usa, l'agenzia nucleare di Teheran: «Pronti a diluire l'uranio arricchito in cambio della revoca delle sanzioni»