Iran appello del figlio dello Shah | ‘aiutateci a rovesciare il regime’

Il figlio dello Shah ha chiesto aiuto ai leader mondiali perché il popolo iraniano vuole rovesciare il regime degli ayatollah. Durante la Conferenza di Monaco sulla Sicurezza, ha parlato di come le proteste in Iran siano diventate più forti e di come il sostegno internazionale possa fare la differenza. Ha raccontato che molti cittadini iraniani rischiano la vita per chiedere libertà e giustizia.

“Ai leader qui a Monaco e in tutto il mondo. Aiutate ad assicurare la libertà dell’Iran, preparatevi per un Iran democratico e sostenete la transizione pacifica. È sia un imperativo morale che uno degli investimenti strategici più intelligenti per la vostra sicurezza”, ha detto Pahlavi, insistendo: “Il problema è il tempo. Ogni giorno che passa, sempre più iraniani muoiono in Iran. Quindi un intervento, e un intervento rapido, contribuirà solo a salvare più vite e allo stesso tempo ci aiuterà a sconfiggere questo regime”. (askanews) Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Il 13 gennaio, Donald Trump ha pubblicato un messaggio su Truth Social in cui invita i manifestanti iraniani a proseguire le proteste con l’obiettivo di rovesciare il regime.

Perché Trump mira a cambiare il regime in Iran è una questione complessa, legata sia a motivazioni geopolitiche che a interessi strategici.

