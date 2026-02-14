Io sono Farah colpo di scena Mediaset | Cambio programmazione

Farah annuncia un cambiamento nella programmazione di Mediaset, puntando a sorprendere gli spettatori con nuove scelte. La decisione arriva dopo le recenti valutazioni sui dati di ascolto, che hanno mostrato un calo di pubblico per alcune trasmissioni storiche. La rete ha già comunicato che alcune fasce orarie subiranno modifiche a partire dalla prossima settimana, con l’obiettivo di conquistare nuovi telespettatori. La sfida del prime time si intensifica, rendendo questa settimana la più cruciale per la televisione italiana.

La sfida del prime time si accende come non mai nella settimana più attesa della televisione italiana. Mentre su Festival di Sanremo si prepara a sollevarsi il sipario con la conduzione di Carlo Conti e la partecipazione straordinaria di Laura Pausini, dalle parti di Cologno Monzese si studia la contromossa. I vertici del Biscione non hanno alcuna intenzione di lasciare campo libero alla storica kermesse musicale e hanno deciso di giocare d'anticipo con una programmazione speciale pensata per limitare l'inevitabile emorragia di ascolti. Protagonista della strategia è Io sono Farah, la serie turca che negli ultimi mesi ha consolidato una fetta di pubblico fedele nella fascia serale di Canale 5.

Questa sera Mediaset cambia nuovamente il palinsesto, con una modifica improvvisa nel prime time.

CANCELLATA FARAH: STOP IMMEDIATO SU CANALE 5!

