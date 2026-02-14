Andrea Stroppa, 18 anni, ha causato la morte di Mirco Garofano, investendolo con la sua Smart a Roma la sera del 31 gennaio. La vittima, uno studente di Artena, stava attraversando la strada quando è stato investito. La polizia ha già aperto un fascicolo per omicidio stradale, mentre gli investigatori cercano di capire se ci siano stati errori o negligenze da parte del giovane alla guida.

C’era Andrea Stroppa alla guida della Smart che, la sera del 31 gennaio, a Roma ha travolto e ucciso Mirco Garofano, studente di 18 anni residente nel comune di Artena. Le indagini della Municipale per stabilire la dinamica sono ancora in corso ma intanto, d’ufficio, il “mago dell’informatica”, l’uomo di Elon Musk in Italia, è indagato per omicidio stradale. L’allarme per l’investimento in cui è rimasto vittima Garofano era scattato la notte dello scorso 31 gennaio al Collatino, quadrante est della Capitale. Quella sera l’informatico, romano di 32 anni, era al voltante della sua Smart lungo via Filippo Fiorentini quando, per cause in via di accertamento, ha travolto il giovane che stava attraversando la strada. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Investito e ucciso a 18 anni a Roma, guidava Andrea Stroppa. «Omicidio stradale»

