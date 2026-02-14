Intossicazione da monossido di carbonio | intervento dei soccorsi a Calolziocorte

Alle 6 di questa mattina a Calolziocorte, una famiglia ha chiamato i soccorsi dopo aver avvertito pesanti malori nella loro casa di via Mandamentale. La causa è stata identificata come un possibile avvelenamento da monossido di carbonio, probabilmente prodotto da una fuga di gas da una caldaia mal funzionante. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco e il 118, che hanno evacuato l’appartamento e avviato le operazioni di soccorso.

Paura a Calolziocorte per un caso di possibile intossicazione da monossido di carbonio. L'allarme è scattato alle ore 6 di questa mattina, sabato 14 febbraio, in un appartamento di via Mandamentale per intossicazione da monossido. Sul posto, insieme ai soccorsi sanitari, anche un equipaggio dei vigili del fuoco del comando di Lecco con un mezzo autopompa. Stando alle prime informazioni a disposizione, il pericoloso gas inodore si sarebbe diffuso nella notte. Sono due adulti e tre minori le persone soccorse e poi trasportate in ospedale per ulteriori accertamenti. Le loro condizioni non sarebbero gravi.