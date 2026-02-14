Interruzione idrica a Francavilla al Mare lezioni sospese lunedì 16 febbraio al liceo Volta

L'interruzione dell’acqua ha costretto a sospendere le lezioni al liceo Volta di Francavilla al Mare lunedì 16 febbraio. La mancanza di acqua potabile si è verificata a causa di un guasto alla rete idrica, che ha lasciato senza acqua l'intero edificio scolastico, rendendo impossibile svolgere le attività quotidiane.

L'ordinanza del sindaco Russo. La sospensione dell'erogazione idrica per i lavori per installazione nuove saracinesche