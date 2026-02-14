Inter-Juventus streaming gratis | la diretta Serie A

L'Inter ha annunciato che la partita contro la Juventus sarà disponibile in streaming gratuito, dopo aver riscontrato un alto numero di richieste da parte dei tifosi. La sfida si gioca questa sera alle 20:45 allo Stadio Giuseppe Meazza di San Siro, nel 186° confronto tra le due squadre in Serie A.

L’attesa è terminata. Alle ore 20:45, lo Stadio Giuseppe Meazza di San Siro accende i riflettori sul Derby d’Italia, il 186° confronto in Serie A tra Inter e Juventus. Una sfida che, in questa venticinquesima giornata, assume i contorni di un verdetto anticipato per le ambizioni scudetto dei nerazzurri e di un test di maturità per la nuova gestione bianconera. Con il Milan che ha già risposto presente espugnando Pisa, la pressione sulla compagine di Cristian Chivu è massima, mentre la “Vecchia Signora” di Luciano Spalletti deve fare i conti con un’infermeria che ha strappato all’ultimo minuto uno dei suoi protagonisti più attesi.🔗 Leggi su Sololaroma.it

Stasera alle 20, Juventus e Lazio si sfidano in diretta streaming gratis.

L'incontro tra Inter e Juventus si svolge questa sera a San Siro, a causa della grande rivalità tra le due squadre.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Live JUVENTUS-INTER di SERIE A

Argomenti discussi: Dove vedere Inter-Juventus oggi in tv: il Derby d'Italia è arrivato, cinque canali per la diretta; Inter-Juventus, stasera in Tv: dove vederla, doppia diretta, record e le parole (inattese) di Chivu sull'arbitro; Inter - Juventus in Diretta Streaming | DAZN IT; Inter - Juventus: Dove Vederla in Tv e in Streaming.

Inter-Juventus streaming gratis? Dove vederla in diretta live tvCi siamo: il derby d’Italia Inter-Juventus è alle porte. Tra le partite di oggi della 25° giornata di Serie A è senza dubbio la più importante. Questa sera a San Siro, ore 20.45, scenderanno in campo ... calcionews24.com

Dove vedere Inter-Juventus in tvL'Inter ha vinto solo una delle ultime sette partite di Serie A contro la Juventus (2N, 4P) e inoltre ha perso le due più recenti. Nelle ultime tre sfide di campionato tra Inter e Juventus sono stati ... sport.sky.it

Per Inter-Juventus di questa sera, è previsto un incasso di 8 milioni di euro. Se così fosse, la partita salirebbe al secondo posto tra gli incassi più alti nella storia della Serie A. La classifica degli incassi: Inter-Milan, 23 novembre 2025, San Siro – 8.649.494 euro x.com

Chivu tentato da Barella e Calha, ma il polacco vola. Spalletti perde Thuram e arretra l’americano. Come finirà Inter-Juventus facebook