L'Inter ha deciso di affrontare la Juventus a San Siro questa sera, dopo aver recuperato alcuni giocatori chiave a centrocampo. La presenza di questi atleti potrebbe cambiare gli equilibri in campo, mentre il tecnico Cristian Chivu deve ancora scegliere gli ultimi dettagli della formazione. La partita si preannuncia molto combattuta, con i nerazzurri pronti a sfruttare ogni occasione per conquistare i tre punti.

Inter News 24 Inter Juventus, i nerazzurri ritrovano pedine fondamentali a centrocampo, con il tecnico Cristian Chivu chiamato a sciogliere gli ultimi dubbi tattici. Il giorno della verità è finalmente arrivato. L’attesa per Inter-Juventus, il match più iconico del calcio italiano, sta per terminare con il fischio d’inizio nella cornice della Scala del Calcio. La compagine meneghina si approccia a questa sfida con un carico di aspettative altissimo, galvanizzata dal recupero di elementi imprescindibili per la manovra della squadra. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’allenatore Cristian Chivu si trova di fronte a un bivio tattico significativo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Juventus, la sfida al vertice infiamma San Siro tra dubbi di formazione e rientri di lusso

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Inter-Juventus, dove vederla in TV; Inter-Juventus è anche la sfida tra Dimarco e McKennie. VIDEO; Chivu Inter-Juve è sfida importante a livello globale per storia club; Inter-Juventus: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streaming.

Inter-Juve, a San Siro è sfida tra super attacchi. Derby del Sole tra grandi ex e tabùLa 25ª giornata di Serie A è di quelle memorabili. Spiccano su tutte, due sfide con allegato cartello vietato perdere. La prima in ordine temporale si gioca stasera alle 20.45 ed è il derby d'Italia ... tuttosport.com

La sfida nella sfida: Inter-Juve sarà anche il primo confronto tra Chivu e SpallettiQuesta sera a San Siro andrà in scena un Derby d'Italia importantissimo per gli equilibri del campionato Il derby d'Italia è sempre una storia a parte, una partita unica al di là della posta in palio. sportmediaset.mediaset.it

Thuram in fortissimo dubbio per Inter-Juventus Koopmeiners scalpita per la maglia da titolare al fianco di Locatelli C'è anche McKennie, con Miretti e Yildiz a completare la trequarti Ecco la probabile formazione anti-Inter #InterJuventus #SpazioJ facebook

#Allegri 'snobba' Inter-Juventus: "Milan distante una vittoria in meno dall'obiettivo" x.com