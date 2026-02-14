Inter-Juventus in diretta streaming | dove guardare la partita gratis

L'incontro tra Inter e Juventus si svolge questa sera a San Siro, a causa della grande rivalità tra le due squadre. La partita, che inizia alle 20:45, richiama migliaia di tifosi nelle strade di Milano e milioni di spettatori in tutto il paese che cercano un modo gratuito per seguirla in streaming.

Il derby d’Italia tra Inter e Juventus è uno dei principali appuntamenti della stagione, atteso a San Siro alle ore 20:45. Le due squadre arrivano da piste diverse: i nerazzurri guidano il campionato con un ruolino di marcia solido, i bianconeri inseguono una vittoria utile a consolidare il posizionamento in zona Champions. L’esito resta incerto e la sfida promette intensità, tattica e momenti decisivi. La gara rientra tra gli incontri disponibili in esclusiva su DAZN, piattaforma che detiene i diritti della competizione. Sono previste diverse formule di abbonamento per adattarsi alle esigenze degli utenti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

L'Inter e la Juventus si sfidano oggi nel derby d'Italia, una partita molto attesa che attira l'attenzione di milioni di tifosi.

