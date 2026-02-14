Inter Juventus il rebus a centrocampo di Chivu tra il rientro dei titolari e l’imminente impegno europeo

Cristian Chivu si trova davanti a un dilemma nel centrocampo dell'Inter, a causa del rientro di alcuni titolari e dell’impegno imminente in Europa. La questione si fa concreta, perché il tecnico deve decidere chi schierare tra i giocatori disponibili per la partita contro la Juventus, che potrebbe decidere le sorti della stagione nerazzurra. La scelta si complica ulteriormente considerando le condizioni fisiche di alcuni centrocampisti e la necessità di bilanciare qualità e freschezza fisica in vista della trasferta europea.

Inter Juventus rappresenta il bivio cruciale della stagione per i nerazzurri, con il tecnico Cristian Chivu chiamato alle ultime scelte di formazione. L'attesa per il derby d'Italia ha raggiunto il culmine a San Siro, dove la compagine meneghina si appresta a sfidare i bianconeri in un match che profuma di scudetto. Cristian Chivu, l'ex difensore rumeno protagonista del Triplete e attuale guida tecnica dei campioni d'Italia, si trova a gestire una situazione complessa riguardante l'undici titolare. Il recupero di due pilastri della mediana ha rimescolato le carte, portando l'allenatore a profonde riflessioni tattiche a poche ore dal fischio d'inizio.

Cristian Chivu sta preparando la formazione per il big match di sabato sera.

Sabato sera alle 20, Inter e Juventus si sfidano a San Siro nel derby d’Italia.

