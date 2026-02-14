Inter-Juventus errore dell’arbitro | Bastona simula e i bianconeri restano in dieci

Durante il match tra Inter e Juventus, l’arbitro ha preso una decisione che ha scatenato polemiche: ha mostrato il cartellino rosso a Bastona, che aveva simulato un fallo. Il giocatore bianconero si è gettato a terra in area, cercando di convincere l’arbitro, ma l’arbitro ha deciso di espellerlo, lasciando la Juventus in dieci. L’episodio ha attirato l’attenzione dei tifosi e degli analisti, che discutono sulla correttezza della decisione.

L'episodio che ha acceso le polemiche durante il big match tra Inter e Juventus allo Stadio Giuseppe Meazza rischia di lasciare strascichi ben oltre il novantesimo minuto. Una decisione arbitrale contestatissima ha infatti cambiato l'inerzia emotiva della gara, scatenando la furia dei bianconeri e dividendo tifosi e opinionisti. Tutto nasce da un contrasto che coinvolge il difensore nerazzurro Alessandro Bastoni e il centrale juventino Pierre Kalulu. Nella dinamica dell'azione, Bastoni va a terra dopo un contatto giudicato irregolare dal direttore di gara. La decisione è immediata e pesantissima: cartellino giallo, il secondo, per Kalulu e quindi espulsione.