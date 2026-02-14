inter juventus 3 2 zielinski allo scadere polemiche per il rosso a kalulu

L'Inter ha battuto la Juventus 3-2 grazie a Zielinski che ha segnato all'ultimo minuto, provocando le polemiche per il cartellino rosso mostrato a Kalulu. La partita si è infiammata negli ultimi minuti, con il pubblico che ha reagito vivacemente alle decisioni arbitrali. Durante il match, i tifosi si sono fatti sentire con cori e fischi, soprattutto dopo il fallo che ha portato all'espulsione. La tensione è salita quando l’arbitro ha mostrato il rosso, mentre i giocatori delle due squadre si sono avvicendati in accese discussioni.

Milano, 14 febbraio 2026 - E' successo di tutto, come sempre. Inter-Juve non è una partita come le altre e anche la sceneggiatura ha rispettato il blasone e l'emozione della sfida. Ha vinto l'Inter con un tiro al novantesimo di Zielinski, sulla scia di quanto successe all'andata, all'opposto, quando fu la stoccata di Adzic a decidere la contesa. Il 3-2 finale dei nerazzurri vale non solo la vittoria nella partita più sentita, ma anche un pezzo importante di Scudetto per come maturata. Al vantaggio nel primo tempo su autogol di Cambiaso, la Juve ha risposto proprio con il terzino, ma a fine primo tempo l'errore di La Penna sul rosso a Kalulu cambia le cose e crea una ripresa di pathos. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

L'Inter e la Juventus si sono affrontate a San Siro, dove un episodio ha cambiato l’andamento della partita.

