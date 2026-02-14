Inter Juventus 1-1 LIVE | si chiude un primo tempo di fuoco a San Siro

Paolo Moramarco riporta che il primo tempo tra Inter e Juventus si è concluso con un pareggio di 1-1, dopo un avvio intenso a San Siro. La partita, valida per la 25ª giornata di Serie A 202526, ha visto entrambe le squadre impegnarsi fin dalle prime battute, creando occasioni e tensione tra i tifosi. La sfida è iniziata alle 20.45 e si è mantenuta vibrante fino all’intervallo.

di Paolo Moramarco Appuntamento alle 20.45 a San Siro per Inter Juventus, il derby d'Italia valevole per la 25^ giornata di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Juventus, il big match del 25° turno di Serie A 202526. Si tratta del derby d'Italia di ritorno, dopo che all'andata si imposero i bianconeri in un rocambolesco 4-3. I nerazzurri, reduci dalla vittoria per 0 a 5 sul Sassuolo, si trovano in testa alla classifica con 58 punti. I bianconeri, reduci dal pareggio per 2 a 2 contro la Lazio, si trovano invece al 4° posto con 46 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell'incontro.