Inter Juventus 1-1 LIVE | i nerazzurri attaccano sfruttando la superiorità numerica

L'Inter e la Juventus pareggiano 1-1 a San Siro, dopo che i nerazzurri hanno sfruttato una superiorità numerica durante la partita. La sfida, valida per la 25ª giornata di Serie A 202526, si gioca alle 20.45 e attira molti tifosi nel stadio milanese.

di Paolo Moramarco Appuntamento alle 20.45 a San Siro per Inter Juventus, il derby d’Italia valevole per la 25^ giornata di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Juventus, il big match del 25° turno di Serie A 202526. Si tratta del derby d’Italia di ritorno, dopo che all’andata si imposero i bianconeri in un rocambolesco 4-3. I nerazzurri, reduci dalla vittoria per 0 a 5 sul Sassuolo, si trovano in testa alla classifica con 58 punti. I bianconeri, reduci dal pareggio per 2 a 2 contro la Lazio, si trovano invece al 4° posto con 46 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Juventus 1-1 LIVE: i nerazzurri attaccano sfruttando la superiorità numerica Livorno Juventus Next Gen 1-1 LIVE: bianconeri in superiorità numerica, espulso Nwachukwu! Segui la diretta di Livorno Juventus Next Gen, valida per la 21ª giornata di Serie C 202526. L’Inter sbatte contro l’Arsenal in Champions League, pareggio anonimo del Napoli in superiorità numerica Nella serata di Champions League, l’Inter ha affrontato l’Arsenal, terminando con una sconfitta, mentre il Napoli ha pareggiato in superiorità numerica. Juventus-Inter 4-3: gol e highlights | Serie A Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Serie A | Dove vedere Inter-Juventus; Inter-Juventus, la guida completa; Juve-Inter: ricordi i giocatori più… inattesi che hanno fatto gol?; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale. Inter-Juventus 1-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: via al secondo tempoLa diretta live di Inter-Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Serie A A fine primo tempo Inter-Juve 1-1: autogol e gol di Cambiaso. Bianconeri in 10Inter-Juve: 1-1. Bianconeri in 10 Partita ad altissima intensità. Con la Juventus che fino a questo momento è apparsa più convincente. Anche se l’Inter ha saputo concretizzare le proprie opportunità. msn.com Inter-Juventus is on Betsson.Sport facebook Inter-Juventus, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE #SkySport #SkySerieA #SerieA #InterJuventus #Inter #Juventus x.com