Inter Juve per chi fa il tifo Allegri? La risposta secca di Max

Max Allegri ha deciso di tifare per la Juventus nel derby d’Italia tra Inter e bianconeri, dopo aver ammesso di sostenere la squadra di Torino. Il tecnico toscano, che ha guidato i bianconeri per diverse stagioni, ha dichiarato di essere molto legato ai colori juventini e di voler vedere i suoi giocatori affrontare la partita con determinazione. Durante un’intervista, Allegri ha anche sottolineato l’importanza di mantenere alta la concentrazione in un match così cruciale.