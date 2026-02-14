L’Inter ha deciso di schierare la formazione migliore per la sfida contro la Juventus, che si giocherà questa sera alle 20. La partita, valida per la 25esima giornata di Serie A, si svolge allo stadio di San Siro, dove i tifosi già affollano gli spalti con entusiasmo.

Cresce l’attesa per il big match della 25esima giornata di Serie A, Inter-Juventus. Oggi, 14 febbraio, alle 20.45 fischio d’inizio allo stadio San Siro, tornato disponibile dopo la Cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2026 ospitata la settimana scorsa. L’ Inter arriva alla sfida con i bianconeri forte di una striscia di sette vittorie consecutive in campionato. La squadra di Cristian Chivu non perde in Serie A dal derby dello scorso 23 novembre contro il Milan, che in quell’occasione si impose per 1-0. Da allora solo trionfi e sporadici pareggi, come il 2-2 contro il Napoli dell’11 gennaio. La supremazia in campionato è tale che al momento l’Inter ha un vantaggio di 5 punti sui cugini rossoneri, secondi in classifica. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Inter-Juve oggi in Serie A: orari, probabili formazioni e dove vederla

