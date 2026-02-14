Marotta e Chiellini hanno stretto un’alleanza forte nel mondo del calcio, motivata dalla sfida tra Inter e Juve di questa sera a San Siro. La loro collaborazione deriva da interessi condivisi e si traduce in un’azione concreta per influenzare gli equilibri del campionato. Con questa intesa, i due manager cercano di mettere in difficoltà Lotito e la sua strategia.

Inter News 24 Inter Juve, sfida sul campo questa sera nel big match di San Siro ma solida alleanza istituzionale tra Marotta e Chiellini. Il campo dirà chi è il più forte, ma fuori dal terreno di gioco Inter e Juventus non sono mai state così vicine. Mentre Cristian Chivu e Luciano Spalletti preparano le strategie per il big match di stasera, nelle stanze del potere calcistico si è consolidato un asse che sta riscrivendo le gerarchie della politica sportiva italiana.

© Internews24.com - Inter Juve, l’alleanza del Palazzo: Marotta e Chiellini guidano il nuovo corso che mette all’angolo Lotito

Il mercato del Napoli potrebbe presto riaprirsi, dopo il sì della Lega al provvedimento proposto da De Laurentiis.

L'Inter lavora per rinnovare il proprio reparto offensivo e sembra vicino a definire l'acquisto di Mlacic.

