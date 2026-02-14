Inter Juve l’alleanza del Palazzo | Marotta e Chiellini guidano il nuovo corso che mette all’angolo Lotito

Marotta e Chiellini hanno stretto un’alleanza forte nel mondo del calcio, motivata dalla sfida tra Inter e Juve di questa sera a San Siro. La loro collaborazione deriva da interessi condivisi e si traduce in un’azione concreta per influenzare gli equilibri del campionato. Con questa intesa, i due manager cercano di mettere in difficoltà Lotito e la sua strategia.

Inter News 24 Inter Juve, sfida sul campo questa sera nel big match di San Siro ma solida alleanza istituzionale tra Marotta e Chiellini. Il campo dirà chi è il più forte, ma fuori dal terreno di gioco Inter e Juventus non sono mai state così vicine. Mentre Cristian Chivu e Luciano Spalletti preparano le strategie per il big match di stasera, nelle stanze del potere calcistico si è consolidato un asse che sta riscrivendo le gerarchie della politica sportiva italiana. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter . 🔗 Leggi su Internews24.com

