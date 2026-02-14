Inter-Juve i nerazzurri vincono 3 a 2 | bufera clamorosa sul rosso a Kalulu

L’Inter ha conquistato una vittoria 3-2 contro la Juventus nel match di sabato sera alla 25ª giornata di Serie A, scatenando polemiche dopo il rosso mostrato a Kalulu. Durante la partita, un autogol di Cambiaso al 17’ ha portato avanti i nerazzurri, ma nove minuti dopo il terzino bianconero ha segnato il gol del pareggio. La gara è stata caratterizzata da momenti di tensione e decisioni che hanno diviso tifosi e addetti ai lavori.

L'Inter batte 3-2 la Juventus nel match del sabato sera della 25a giornata di Serie A. Al 'Meazza' sblocca la partita un autogol di Cambiaso al 17', nove minuti dopo il terzino si riscatta e firma il pari. Al 42' bianconeri in dieci per l'espulsione per doppia ammonizione di Kalulu, ingiusta perché il secondo giallo non c'è. Nella ripresa premono i padroni di casa che trovano il gol con Esposito al 76', pari di Locatelli all'83' e gol vittoria di Zielinski al 90'. In classifica Inter prima con 61 punti, 8 di vantaggio sul Milan secondo, Juventus ferma a quota 46 in quarta posizione insieme alla Roma.