Inter Juve i bianconeri sono a Milano | il VIDEO dell’arrivo della Vecchia Signora

La Juventus è arrivata a Milano perché deve giocare contro l'Inter, e ha lasciato l’albergo questa mattina in autobus. I giocatori sono scesi dal pullman in silenzio, pronti per la sfida di stasera, mentre alcuni tifosi si sono radunati fuori per salutarli con applausi.

Inter Juve, i bianconeri hanno raggiunto Milano in autobus e nelle prossime ore lasceranno l'albergo che li ospita in direzione San Siro. Il viaggio da Torino a Milano è finito poco fa. La Juventus, infatti, è arrivata nella città meneghina ed ora resterà in albergo per qualche ora prima di partire con direzione San Siro. Il fischio d'inizio del match è fissato alle 20:45. Si tratta di una sfida importante per entrambe le squadre che hanno bisogno dei tre punti per continuare ad inseguire i propri obiettivi.