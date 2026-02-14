Koopmeiners rischia di lasciare Torino dopo essere stato escluso dalla lista dei titolari per il derby tra Inter e Juventus, una decisione che fa pensare a un futuro lontano dalla città. Nonostante l’assenza di Thuram, il centrocampista olandese non entra in campo e si prepara a restare in panchina anche questa volta. Spalletti sceglie un’altra formazione e sorprende con alcune scelte nel reparto centrale.

Nonostante l’assenza di Thuram, il centrocampista olandese rimane fuori dall’undici titolare di Spalletti nel Derby d’Italia di San Siro Spalletti deve rinunciare a Khephren Thuram per la partitissima di San Siro con l’ Inter e sorprende nell’undici titolare in mezzo al campo. Koopmeiners in azione (Ansa Foto) – Calciomercato.it Tutti si aspettavano il rilancio di Koopmeiners con capitan Locatelli, ma l’olandese siederà solo in panchina – almeno inizialmente – nel Derby d’Italia tra la Juventus e la capolista di Chivu. Luciano Spalletti lancia infatti dal primo minuto sia Miretti che Conceicao, in ballottaggio alla vigilia per completare la trequarti con McKennie e Yildiz. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Inter-Juve, esclusione che sa di bocciatura: futuro lontano da Torino per Koopmeiners

La Juventus subisce una sconfitta inaspettata contro il Cagliari, con un risultato che mette in discussione alcune scelte recenti.

Alessio Tacchinardi non ha risparmiato parole sull’esclusione di Koopmeiners contro la Juventus.

