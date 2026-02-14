Inter-Juve esclusione che sa di bocciatura | futuro lontano da Torino per Koopmeiners
Koopmeiners rischia di lasciare Torino dopo essere stato escluso dalla lista dei titolari per il derby tra Inter e Juventus, una decisione che fa pensare a un futuro lontano dalla città. Nonostante l’assenza di Thuram, il centrocampista olandese non entra in campo e si prepara a restare in panchina anche questa volta. Spalletti sceglie un’altra formazione e sorprende con alcune scelte nel reparto centrale.
È un corpo estraneo alla Juve: 46 milioni buttati, futuro lontano da Torino | CM
La Juventus subisce una sconfitta inaspettata contro il Cagliari, con un risultato che mette in discussione alcune scelte recenti.
Tacchinardi sentenzia: «Koopmeiners fuori dai titolari? Ennesima bocciatura per un giocatore che non riesce a fare il salto di qualità! Fa strano che…»
Alessio Tacchinardi non ha risparmiato parole sull’esclusione di Koopmeiners contro la Juventus.Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia.
