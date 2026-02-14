inter juve ecco le formazioni ufficiali

L’Inter e la Juventus scendono in campo questa sera a San Siro, dopo che le squadre sono arrivate alle semifinali di Coppa Italia. La partita, in programma alle 20:45 di sabato 14 febbraio 2026, accende l’attenzione dei tifosi, con le formazioni ufficiali già annunciate e molte sorprese tra i titolari.

Il Derby d’Italia torna a infiammare San Siro per la venticinquesima giornata di Serie A. Questa sera, sabato 14 febbraio 2026, alle 20:45, l’ Inter ospita la Juventus in un match che promette spettacolo e grande intensità. La partita assume particolare importanza per la classifica, con entrambe le squadre determinate a conquistare punti preziosi per i propri obiettivi stagionali. I tifosi delle due compagini sono già in fermento, pronti a sostenere le proprie squadre in una sfida storica che ha sempre regalato emozioni e gol. L’attesa cresce per vedere come gli allenatori interpreteranno la partita, con le scelte tattiche e i giocatori chiave pronti a fare la differenza sul campo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Luciano Spalletti ha deciso le formazioni ufficiali di Inter e Juve per il derby d’Italia di questa sera a San Siro, dopo aver sciolto gli ultimi dubbi sulla formazione.

